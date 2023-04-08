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8 апреля, 14:47

WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

<p>Пол Уилан (слева) и Эван Гершкович. Обложка © LIFE, © VК / <a href="https://vk.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evan Gershkovich</a> / ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Пол Уилан (слева) и Эван Гершкович. Обложка © LIFE, © VК / Evan Gershkovich / ТАСС / Сергей Савостьянов

Американские власти готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению не только задержанного журналиста Эвана Гершковича, но и Пола Уилана, осуждённого по делу о шпионаже, пишет издание The Wall Street Journal. Напомним, оба американца сейчас находятся в России.

"На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что США открыты для креативных решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича" , — говорится в материале.

По словам неназванного собеседника издания, в Белом доме сейчас пытаются найти такое решение, которые будет соответствовать законодательству.

Лавров и Блинкен обсудили дело арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича

Лавров и Блинкен обсудили дело арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича

Как уже писал Лайф, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в конце марта. Позже его перевезли в Москву и арестовали на два месяца. Что касается Пола Уилана, то он был задержан в Москве в конце декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Своё наказание Уилан отбывает в мордовской колонии.

Наталья Исакова
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