WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

Американские власти готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению не только задержанного журналиста Эвана Гершковича, но и Пола Уилана, осуждённого по делу о шпионаже, пишет издание The Wall Street Journal. Напомним, оба американца сейчас находятся в России.

"На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что США открыты для креативных решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича" , — говорится в материале.