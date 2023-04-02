Лавров и Блинкен обсудили дело арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Блинкен обсудили задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Министр иностранных дел России призвал американского коллегу уважать решения Москвы, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

"Подчёркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", — говорится в сообщении российского ведомства.

Также Лавров отметил, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих гостайну.