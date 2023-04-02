Лавров и Блинкен обсудили дело арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров и Блинкен обсудили задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Министр иностранных дел России призвал американского коллегу уважать решения Москвы, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.
"Подчёркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", — говорится в сообщении российского ведомства.
Также Лавров отметил, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих гостайну.
"В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд. В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", — добавили в МИД РФ.
Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой. А американский президент Джо Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона. Он исключил высылку российских дипломатов из Америки в связи с арестом Гершковича.
ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI