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1 апреля, 23:50

WSJ потребовала освободить арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича

Американское издание The Wall Street Journal назвало своего репортёра, арестованного в России по подозрению в шпионаже, выдающимся. Руководство СМИ потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича.

"Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортёров, как Эван", — следует из распространённого заявления издания.

В редакции считают, что обвинения в адрес её журналиста якобы жестоко оскорбляют свободу прессы. Там заявили, что "ни один репортёр не должен быть задержан лишь за то, что выполняет свою работу".

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Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой. Президент США Джо Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона. Он исключил высылку российских дипломатов из США в связи с арестом Гершковича.

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VK / Evan Gershkovich

Арина Родионова
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