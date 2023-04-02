WSJ потребовала освободить арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича

Американское издание The Wall Street Journal назвало своего репортёра, арестованного в России по подозрению в шпионаже, выдающимся. Руководство СМИ потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича.

"Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортёров, как Эван", — следует из распространённого заявления издания.