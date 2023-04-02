WSJ потребовала освободить арестованного в России за шпионаж репортёра Гершковича
Американское издание The Wall Street Journal назвало своего репортёра, арестованного в России по подозрению в шпионаже, выдающимся. Руководство СМИ потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича.
"Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортёров, как Эван", — следует из распространённого заявления издания.
В редакции считают, что обвинения в адрес её журналиста якобы жестоко оскорбляют свободу прессы. Там заявили, что "ни один репортёр не должен быть задержан лишь за то, что выполняет свою работу".
Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой. Президент США Джо Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона. Он исключил высылку российских дипломатов из США в связи с арестом Гершковича.
VK / Evan Gershkovich