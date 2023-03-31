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31 марта, 14:16

Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона WSJ

Президент США Байден призвал освободить арестованного в России за шпионаж репортёра WSJ

Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был задержан 30 марта с поличным при попытке получить секретные сведения в Екатеринбурге и впоследствии арестован. Видео с комментарием хозяина Белого дома опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала NBC Келли О’Доннелл.

Байден призвал освободить арестованного за шпионаж репортёра WSJ. Видео © Twitter / Kelly O'Donnell

"Отпустите его!" сказал американский лидер вместо ответа на вопрос о вероятности обмена журналиста. Он также исключил высылку российских дипломатов из США в связи с арестом Гершковича.

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Как писал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.

Обложка ©

Twitter / Kelly O'Donnell

Андрей Бражников
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