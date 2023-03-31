Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона WSJ
Президент США Байден призвал освободить арестованного в России за шпионаж репортёра WSJ
Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был задержан 30 марта с поличным при попытке получить секретные сведения в Екатеринбурге и впоследствии арестован. Видео с комментарием хозяина Белого дома опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала NBC Келли О’Доннелл.
Байден призвал освободить арестованного за шпионаж репортёра WSJ. Видео © Twitter / Kelly O'Donnell
"Отпустите его!" — сказал американский лидер вместо ответа на вопрос о вероятности обмена журналиста. Он также исключил высылку российских дипломатов из США в связи с арестом Гершковича.
Как писал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
Twitter / Kelly O'Donnell