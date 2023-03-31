Байден воззвал к России из-за ареста репортёра-шпиона WSJ

Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был задержан 30 марта с поличным при попытке получить секретные сведения в Екатеринбурге и впоследствии арестован. Видео с комментарием хозяина Белого дома опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала NBC Келли О’Доннелл.