В США сочли подозреваемого в шпионаже Гершковича "незаконно удерживаемым" в России

Госдепартамент США заступился за подозреваемого в шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и счёл его "незаконно удерживаемым в России лицом". Информация следует из распространённого заявления заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела.

"Сегодня госсекретарь Блинкена вынес определение, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России лицом. Журналистика не является преступлением", — сказано в документе.

Пател также сообщил, что США получили от России официальное уведомление об аресте Гершковича, но консульского доступа к нему нет. В этой связи он обвинил Москву в нарушении двусторонних договорённостей и международных норм в сфере консульских отношений.