В США сочли подозреваемого в шпионаже Гершковича "незаконно удерживаемым" в России
Блинкен присвоил задержанному в РФ Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица
Госдепартамент США заступился за подозреваемого в шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и счёл его "незаконно удерживаемым в России лицом". Информация следует из распространённого заявления заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела.
"Сегодня госсекретарь Блинкена вынес определение, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России лицом. Журналистика не является преступлением", — сказано в документе.
Пател также сообщил, что США получили от России официальное уведомление об аресте Гершковича, но консульского доступа к нему нет. В этой связи он обвинил Москву в нарушении двусторонних договорённостей и международных норм в сфере консульских отношений.
В заявлении также сказано, что журналисту и его семье будет оказана всесторонняя поддержка от правительства Штатов. Американская сторона призвала к его немедленному освобождению. Кроме того, в сообщении указано требование отпустить и другого отбывающего наказание в России американского гражданина — Пола Уилана.
Лайф напоминает, что в марте корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила его в сборе секретных данных. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". Тем временем в МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
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