Посол США рассказала о состоянии журналиста-шпиона Гершковича в СИЗО
Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО журналиста WSJ Эвана Гершковича
Посол США в РФ Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово".
"Сегодня я посетила репортёра WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили консульский доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — приводится заявление Трейси в телеграм-канале американской дипмиссии.
По словам посла, Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко". Трейси заявила, что Вашингтон в очередной раз призывает освободить его.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.
Vk / Evan Gershkovich