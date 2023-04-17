Посол США рассказала о состоянии журналиста-шпиона Гершковича в СИЗО

"Сегодня я посетила репортёра WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили консульский доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — приводится заявление Трейси в телеграм-канале американской дипмиссии.