Репортёр-шпион Гершкович передал семье в США послание на русском и подписался: "Ваня"
Арестованный в РФ репортёр Гершкович отправил семье в США письмо на русском
Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / AP
Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России за шпионаж, отправил своей семье в США письмо на русском языке. Об этом сообщает издание на своём сайте.
"Я хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю. Я упражняюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее", — говорится в послании.
Письмо, датированное 5 апреля, подписано именем Ваня. Родители Гершковича — советские эмигранты. WSJ отмечает, что это его первый контакт с семьёй после ареста.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для того, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.