Репортёр-шпион Гершкович передал семье в США послание на русском и подписался: "Ваня"

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России за шпионаж, отправил своей семье в США письмо на русском языке. Об этом сообщает издание на своём сайте.

"Я хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю. Я упражняюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее", — говорится в послании.