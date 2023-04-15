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15 апреля, 12:59

Репортёр-шпион Гершкович передал семье в США послание на русском и подписался: "Ваня"

Арестованный в РФ репортёр Гершкович отправил семье в США письмо на русском

<p>Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / AP</p>

Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / AP

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России за шпионаж, отправил своей семье в США письмо на русском языке. Об этом сообщает издание на своём сайте.

"Я хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю. Я упражняюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее", — говорится в послании.

Письмо, датированное 5 апреля, подписано именем Ваня. Родители Гершковича — советские эмигранты. WSJ отмечает, что это его первый контакт с семьёй после ареста.

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Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для того, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.

Никита Никонов
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