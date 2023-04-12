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12 апреля, 18:37

Захарова: РФ не потерпит вмешательства США в ситуацию с журналистом Гершковичем

Россия не потерпит вмешательства США в ситуацию с американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны. Вашингтону пора усвоить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами", — отметила она.

Говоря о том, будут ли американские дипломаты допущены к Гершковичу, Захарова сообщила, что этот вопрос будет решён в надлежащее время. Присвоенный ему статус "незаконно удерживаемого" в этом случае значения не имеет, подчеркнула дипломат. По мнению Захаровой, устроенная официальными лицами США и в западных СМИ "шумиха" вокруг Гершковича является образцом вопиющего лицемерия. Она обратила внимание на то, что о задержании журналиста американское посольство в Москве было своевременно уведомлено. При этом российских дипломатов в подобных случаях информируют с задержкой или вовсе не сообщают им о случившемся.

Байден обещал семье Гершковича добиться его освобождения вместе с Уиланом

Байден обещал семье Гершковича добиться его освобождения вместе с Уиланом

Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге, его уличили в сборе секретных данных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, журналиста взяли с поличным. Сама газета "выразила глубокую озабоченность" в связи с инцидентом. Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американским властям дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Осипов
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