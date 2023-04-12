Захарова: РФ не потерпит вмешательства США в ситуацию с журналистом Гершковичем

"Любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны. Вашингтону пора усвоить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами", — отметила она.

Говоря о том, будут ли американские дипломаты допущены к Гершковичу, Захарова сообщила, что этот вопрос будет решён в надлежащее время. Присвоенный ему статус "незаконно удерживаемого" в этом случае значения не имеет, подчеркнула дипломат. По мнению Захаровой, устроенная официальными лицами США и в западных СМИ "шумиха" вокруг Гершковича является образцом вопиющего лицемерия. Она обратила внимание на то, что о задержании журналиста американское посольство в Москве было своевременно уведомлено. При этом российских дипломатов в подобных случаях информируют с задержкой или вовсе не сообщают им о случившемся.