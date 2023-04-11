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11 апреля, 19:02

Байден обещал семье Гершковича добиться его освобождения вместе с Уиланом

Байден позвонил родным Гершковича и пообещал добиться его освобождения

<p>Эван Гершкович. Фото © VK / <a href="https://vk.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evan Gershkovich</a></p>

Эван Гершкович. Фото © VK / Evan Gershkovich

Президент США Джо Байден впервые с момента задержания в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича поговорил с его родственниками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Арестованного по делу о шпионаже американца президент США пообещал освободить. Байден позвонил семье Гершковича с борта президентского самолёта, на котором он сейчас направляется с визитом в Ирландию, уточняет CNN.

"Президент дал понять [родственникам журналиста WSJ], что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана", — рассказала Жан-Пьер.

Семья арестованного в России репортера подтвердила сообщения о звонке президента. По словам родных Гершковича, Байден заверил, что правительство США делает всё, чтобы вернуть его домой как можно скорее.

WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

WSJ: США готовы к "креативным" решениям по освобождению Гершковича и Уилана

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Гершкович был задержан с поличным и нарушил законодательство Российской Федерации, но власти США могут и должны защищать журналиста.

Ирина Фальке
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