Байден обещал семье Гершковича добиться его освобождения вместе с Уиланом

Президент США Джо Байден впервые с момента задержания в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича поговорил с его родственниками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Арестованного по делу о шпионаже американца президент США пообещал освободить. Байден позвонил семье Гершковича с борта президентского самолёта, на котором он сейчас направляется с визитом в Ирландию, уточняет CNN.

"Президент дал понять [родственникам журналиста WSJ], что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана", — рассказала Жан-Пьер.

Семья арестованного в России репортера подтвердила сообщения о звонке президента. По словам родных Гершковича, Байден заверил, что правительство США делает всё, чтобы вернуть его домой как можно скорее.