КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 18:24

Лавров: Россия учтёт "непорядочное поведение" США с визами для журналистов

Россия в качестве ответной меры учтёт ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, когда американцам что-то понадобится от Москвы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.

"Мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства. Госдепартамент, как я понимаю. Там принималось решение. Будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", — подчеркнул Лавров, комментируя инцидент.

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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