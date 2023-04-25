Лавров: Россия учтёт "непорядочное поведение" США с визами для журналистов
Россия в качестве ответной меры учтёт ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, когда американцам что-то понадобится от Москвы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.
"Мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства. Госдепартамент, как я понимаю. Там принималось решение. Будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", — подчеркнул Лавров, комментируя инцидент.
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации.