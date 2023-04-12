В ООН прокомментировали ситуацию с американской визой для делегации Лаврова

Организация Объединённых Наций ожидает, что США выполнят свои обязательства в качестве принимающей страны всемирной организации и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы ожидаем, что принимающая страна полностью выполнит свои обязательства. В прошлом были проблемы, и мы поднимали их напрямую с принимающей страной", — сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик также добавил, что пока ООН не получала каких-либо обращений от России на этот счёт.