В ООН прокомментировали ситуацию с американской визой для делегации Лаврова
Дюжаррик: В ООН ожидают, что США выполнят обязательства по визам для Лаврова
Организация Объединённых Наций ожидает, что США выполнят свои обязательства в качестве принимающей страны всемирной организации и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы ожидаем, что принимающая страна полностью выполнит свои обязательства. В прошлом были проблемы, и мы поднимали их напрямую с принимающей страной", — сказал он в ходе брифинга.
Дюжаррик также добавил, что пока ООН не получала каких-либо обращений от России на этот счёт.
Ранее стало известно, что Лаврову и российской делегации ещё не выдали визу для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.
VK / МИД России