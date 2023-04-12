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12 апреля, 17:11

В ООН прокомментировали ситуацию с американской визой для делегации Лаврова

Дюжаррик: В ООН ожидают, что США выполнят обязательства по визам для Лаврова

Организация Объединённых Наций ожидает, что США выполнят свои обязательства в качестве принимающей страны всемирной организации и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы ожидаем, что принимающая страна полностью выполнит свои обязательства. В прошлом были проблемы, и мы поднимали их напрямую с принимающей страной", — сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик также добавил, что пока ООН не получала каких-либо обращений от России на этот счёт.

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Ранее стало известно, что Лаврову и российской делегации ещё не выдали визу для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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