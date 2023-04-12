Лаврову и делегации РФ пока не выдали визы для участия в заседаниях Совбеза ООН
Главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации ещё не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.
"Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф сообщал о том, что большая часть делегации из РФ не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН, которая проходит в эти дни в Вене. Этот шаг Австрии в Москве оценили как акт политического давления.
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