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12 апреля, 07:52

Лаврову и делегации РФ пока не выдали визы для участия в заседаниях Совбеза ООН

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации ещё не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.

"Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана", — сказал он журналистам.

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Ранее Лайф сообщал о том, что большая часть делегации из РФ не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН, которая проходит в эти дни в Вене. Этот шаг Австрии в Москве оценили как акт политического давления.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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