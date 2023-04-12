Лаврову и делегации РФ пока не выдали визы для участия в заседаниях Совбеза ООН

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации ещё не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.

"Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана", — сказал он журналистам.