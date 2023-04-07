Лавров озвучил условие для начала мирных переговоров по Украине

Он напомнил, что Москва не отказывается от переговоров — и об этом было не раз объявлено. Однако диалог может состояться только на основе учёта законных российских интересов и озабоченностей, которые РФ излагала долгие годы в диалоге с западными коллегами, в том числе с НАТО.