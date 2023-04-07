Лавров озвучил условие для начала мирных переговоров по Украине
Лавров: Переговоры по Украине могут быть только на основе учёта интересов РФ
Для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу придётся учесть интересы России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Москва не отказывается от переговоров — и об этом было не раз объявлено. Однако диалог может состояться только на основе учёта законных российских интересов и озабоченностей, которые РФ излагала долгие годы в диалоге с западными коллегами, в том числе с НАТО.
"Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", — сказал журналистам Лавров.
По словам российского министра, западные страны должны учесть право жителей Донбасса и соседних территорий "жить так, как жили их предки".
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал, что Запад будет готов к переговорам по ситуации на Украине после провала контрнаступления ВСУ. В Кремле же ответили, что пока не видят перспектив для переговоров без участия руководства Незалежной.