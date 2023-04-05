Кремль оценил сообщения о попытках усадить Зеленского за стол переговоров

Россия пока не видит перспектив для переговоров с Украиной или о будущем этой страны без участия её руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, рассматривают ли в Москве возможность возобновления диалога с Киевом на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивают Владимира Зеленского к такому шагу.