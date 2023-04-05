ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 09:44

Кремль оценил сообщения о попытках усадить Зеленского за стол переговоров

Песков: Россия не видит перспектив для переговоров с Украиной

Россия пока не видит перспектив для переговоров с Украиной или о будущем этой страны без участия её руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, рассматривают ли в Москве возможность возобновления диалога с Киевом на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивают Владимира Зеленского к такому шагу.

"Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить", сказал представитель Кремля.

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад будет готов к переговорам по ситуации на Украине после провала контрнаступления ВСУ. В частности, по его словам, о такой возможности заговорят в США.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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