Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас
Лукашенко призвал начать переговоры по Украине уже сейчас, а не завтра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация президента Белоруссии
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине необходимо начать "сейчас, а не завтра", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и парламенту республики.
"Надо начать переговоры именно сейчас, а не завтра. Сейчас, пока можно. Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", — сказал он.
Также в ходе послания Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана применить всю мощь армии, подчеркнул он.