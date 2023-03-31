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31 марта, 11:05

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Лукашенко призвал начать переговоры по Украине уже сейчас, а не завтра

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация президента Белоруссии</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация президента Белоруссии

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине необходимо начать "сейчас, а не завтра", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и парламенту республики.

"Надо начать переговоры именно сейчас, а не завтра. Сейчас, пока можно. Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", — сказал он.

Песков: Кремль слышал призыв Лукашенко к перемирию на Украине

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Также в ходе послания Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана применить всю мощь армии, подчеркнул он.

Андрей Бражников
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