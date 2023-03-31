Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине необходимо начать "сейчас, а не завтра", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и парламенту республики.

"Надо начать переговоры именно сейчас, а не завтра. Сейчас, пока можно. Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", — сказал он.