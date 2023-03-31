Песков: Кремль слышал призыв Лукашенко к перемирию на Украине

Российская сторона слышала предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск, но для Москвы в этом контексте ничего не меняется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры Белоруссии и России на следующей неделе проведут заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Это даст возможность президентам ещё раз обстоятельно поговорить друг с другом. Вероятнее всего, будут и эту тему обсуждать, отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в контексте Украины ничего не меняется. СВО продолжается, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной, добавил представитель Кремля.