Песков: Кремль слышал призыв Лукашенко к перемирию на Украине
Российская сторона слышала предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск, но для Москвы в этом контексте ничего не меняется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры Белоруссии и России на следующей неделе проведут заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Это даст возможность президентам ещё раз обстоятельно поговорить друг с другом. Вероятнее всего, будут и эту тему обсуждать, отметил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что в контексте Украины ничего не меняется. СВО продолжается, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной, добавил представитель Кремля.
Напомним, Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана применить всю мощь армии, подчеркнул он.
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