"Бегал как собачонка": Лукашенко рассказал, как Украина отвергала все предложения о мире

"Я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось, я рискнул, предложил — раз так случилось между близкими братьями — давайте тогда мы станем между вами и введём погранвойска на той границе в 450 километров, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли", — сказал Лукашенко.