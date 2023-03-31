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31 марта, 09:00

"Бегал как собачонка": Лукашенко рассказал, как Украина отвергала все предложения о мире

Лукашенко: Власти Украины отвергали все предложения о мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины отвергали все предложения о мире. Об этом он сообщил в послании к народу республики и парламенту.

"Я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось, я рискнул, предложил раз так случилось между близкими братьями — давайте тогда мы станем между вами и введём погранвойска на той границе в 450 километров, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, народ Украины нуждается в мире, но это никого не интересует на Западе.

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Также Лукашенко во время выступления предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын
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