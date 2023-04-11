Большая часть российской делегации не получила визы для участия в сессии ООН

Большая часть российской делегации не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН, заседание которого проходит в Вене с 11 по 21 апреля. Москва расценивает такой шаг Австрии как акт политического давления на РФ. Об этом заявил замглавы делегации РФ Эрнест Чернухин.

"Большая часть российской межведомственной делегации, а именно: представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции не получили австрийских виз для участия в нашей сессии", — заявил Чернухин, выступая на сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Чернухин счёл такие действия Австрии политическим давлением на РФ и препятствованием для проведения демократических и открытых переговоров.

"В этой связи Австрия нарушает свои обязательства как одна из стран, где расположена штаб-квартира Организации Объединённых Наций, на основании соглашения между Австрийской Республикой и Организацией Объединённых Наций от 1995 года", — отметил замглавы делегации РФ в Вене.