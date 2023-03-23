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23 марта, 00:42

Чехия продлила на год запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Чехия до конца марта 2024 года продлит запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Такой запрет Прага ввела после начала российской спецоперации на Украине, он коснулся как виз, так и вида на жительство. При этом были расширены ограничения: теперь визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство. Предоставлять их будут только в исключительных случаях.

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Ранее Лайф писал, что ещё одна страна может отменить визы для россиян в 2023 году. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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