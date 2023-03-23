Чехия продлила на год запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Чехия до конца марта 2024 года продлит запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Такой запрет Прага ввела после начала российской спецоперации на Украине, он коснулся как виз, так и вида на жительство. При этом были расширены ограничения: теперь визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство. Предоставлять их будут только в исключительных случаях.