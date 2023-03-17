Ещё одна страна может отменить визы для россиян в 2023 году

Россия и Иран работают над вопросом об организации безвизовых групповых туристических поездок. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован", — сказал глава Минэкономразвития на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходит в Москве.

Решетников напомнил, что численность таких групп составляет до 50 человек, а срок поездки — до 15 дней. По словам министра, интерес к этой работе проявили свыше 60 субъектов, собран перечень из 260 компаний. Этот документ передали в МИД Ирана. Теперь Москва ждёт от Тегерана ответа, чтобы запустить туристический обмен.

Также глава министерства сообщил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам. Это произойдёт к началу туристического сезона, уточнили в Минэкономразвития.