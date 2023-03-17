Ещё одна страна может отменить визы для россиян в 2023 году
Решетников сообщил, что Россия и Иран работают над вопросом о безвизовых групповых поездках
Россия и Иран работают над вопросом об организации безвизовых групповых туристических поездок. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован", — сказал глава Минэкономразвития на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходит в Москве.
Решетников напомнил, что численность таких групп составляет до 50 человек, а срок поездки — до 15 дней. По словам министра, интерес к этой работе проявили свыше 60 субъектов, собран перечень из 260 компаний. Этот документ передали в МИД Ирана. Теперь Москва ждёт от Тегерана ответа, чтобы запустить туристический обмен.
Также глава министерства сообщил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам. Это произойдёт к началу туристического сезона, уточнили в Минэкономразвития.
А ранее сообщалось, что россиянам стала доступна ещё одна тёплая страна, отменившая визы для въезда. Желающие попасть туда должны будут зарегистрироваться на специальном сайте не менее чем за 48 часов до пересечения границы, а также оплатить сбор, эквивалентный десяти долларам.
ТАСС / Zuma