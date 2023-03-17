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17 марта, 10:05

Россиянам рассказали, как изменилась стоимость путёвок на майские праздники за год

АТОР: Туры на майские праздники по России и в Египет за год подорожали на 15%

Туры на майские праздники в Египет по сравнению с прошлым годом подорожали на 15%, а в Турцию — на 30%. Об этом рассказали в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

"По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15%, Турция — на 30%, Россия показывает рост на 12–15%", — сообщили в ассоциации.

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Так, средняя стоимость десятидневной путёвки по РФ с вылетом из Москвы и размещением в четырёх- и пятизвёздочных отелях составляет 100 тысяч рублей на двоих. В Турции за аналогичный отдых придётся отдать 145 тысяч, в Египте — 220 тысяч, в ОАЭ — 225 тысяч, а в Таиланде — 315 тысяч рублей.

Дефицита мест в отелях на майские праздники нет, отметили в АТОР. Доступны к подтверждению практически все варианты, за исключением некоторых люксовых номеров VIP-сегмента.

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Ранее была названа стоимость самых дешёвых и дорогих туров этой весны. Возглавила список поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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