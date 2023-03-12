Названа стоимость самых дешёвых и дорогих туров этой весны

Аналитики узнали, сколько российские туристы заплатили за путёвки на эту весну. Как пишет Travelata, самой дорогой оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга, обошедшаяся в 819 369 рублей. Купив её, один взрослый и его ребёнок проведут 11 ночей в пятизвёздочном отеле с системой питания "Ультра всё включено".

Для сравнения: в прошлом году первое место заняла путёвка в Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых и ребёнок потратили 816 992 рубля, а система питания была просто "Всё включено".

Что касается самой "народной" путёвки, то ею оказалась поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За одну ночь в трёхзвёздочном отеле без питания путешественник заплатит всего 3424 рубля.

В прошлом году ею оказался тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Пять ночей в отеле категории "две звезды" обошлись двум взрослым всего в 5975. Питание в эту цену включено не было.