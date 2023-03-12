Названа стоимость самых дешёвых и дорогих туров этой весны
Travelata: За путёвки на эту весну россияне платили от 3 до 800 тысяч рублей
Аналитики узнали, сколько российские туристы заплатили за путёвки на эту весну. Как пишет Travelata, самой дорогой оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга, обошедшаяся в 819 369 рублей. Купив её, один взрослый и его ребёнок проведут 11 ночей в пятизвёздочном отеле с системой питания "Ультра всё включено".
Для сравнения: в прошлом году первое место заняла путёвка в Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых и ребёнок потратили 816 992 рубля, а система питания была просто "Всё включено".
Что касается самой "народной" путёвки, то ею оказалась поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За одну ночь в трёхзвёздочном отеле без питания путешественник заплатит всего 3424 рубля.
В прошлом году ею оказался тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Пять ночей в отеле категории "две звезды" обошлись двум взрослым всего в 5975. Питание в эту цену включено не было.
Лайф рассказывал о топ-5 стран, отдых в которых может заменить Турцию этим летом. Среди них, например, Объединённые Арабские Эмираты и Тунис. Ожидается, что стоимость туров в пострадавшую от землетрясений страну может подскочить как минимум на 27%.
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