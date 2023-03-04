Составлен топ-5 стран для отдыха этим летом вместо Турции

На фоне дорожающего отдыха в Турции россияне всё чаще обращаются к предложениям на российском рынке, в частности к курортам Чёрного моря. Об этом рассказал радио "Комсомольская правда" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"В этом и вся конкурентоспособность Турции, что она находится рядом, четыре часа лёта, объём самый высокий, предложения самые конкурентоспособные. Поэтому другие направления — это Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Тунис. Ну и, конечно, наши собственные внутренние направления по санаторно-курортному сегменту абсолютно конкурентоспособны", — пояснил он.

По его словам, цены на турецкий отдых к лету подскочат как минимум на 27%. При этом отели побережья Чёрного моря окажутся более выгодными для кошелька россиян. Также эксперт рассказал об открытии дальних направлений. Речь идёт о Таиланде и Китае, где стоимость отдыха хоть и будет выше, но привлечёт любителей экзотических стран. Барзыкин посоветовал экономить на поездках посредством раннего бронирования и выбора гостиницы.

"Конечно, лучше всего это сделать через туроператора. Тут тоже будет экономия, потому что фиксированные блоки мест и на перевозку, и на размещение. И возможность замены, отмены", — уточнил он.