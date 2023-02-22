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22 февраля, 11:45

Аксёнов оценил в 13 млрд программу отдыха и оздоровления участников СВО в Крыму

Программа отдыха и оздоровления участников спецоперации на курортах Крыма предварительно оценивается в 13 миллиардов рублей, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Аксёнов поддержал решение президента РФ Владимира Путина о создании государственного фонда персональной помощи семьям погибших военных и ветеранам спецоперации, а также добавил, что он должен стать простым и эффективным инструментом социальной поддержки.

"Правительство Республики Крым просчитывает программу отдыха и оздоровления участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей на базе санаторно-курортного комплекса полуострова. По предварительным оценкам, на эти цели необходимо направить порядка 13 миллиардов рублей", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин расширил норму выдачи земель в Крыму героям специальной военной операции. Согласно указу, теперь вместе с военнослужащими получить бесплатные земельные участки на полуострове могут и сотрудники Росгвардии, которые показали свой героизм и отличились в ходе выполнения задач СВО.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Николь Вербер
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