Аксёнов оценил в 13 млрд программу отдыха и оздоровления участников СВО в Крыму

Программа отдыха и оздоровления участников спецоперации на курортах Крыма предварительно оценивается в 13 миллиардов рублей, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Аксёнов поддержал решение президента РФ Владимира Путина о создании государственного фонда персональной помощи семьям погибших военных и ветеранам спецоперации, а также добавил, что он должен стать простым и эффективным инструментом социальной поддержки.

"Правительство Республики Крым просчитывает программу отдыха и оздоровления участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей на базе санаторно-курортного комплекса полуострова. По предварительным оценкам, на эти цели необходимо направить порядка 13 миллиардов рублей", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.