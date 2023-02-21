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21 февраля, 09:49

Путин раскрыл планы Киева атаковать Крым и Севастополь после зачистки Донбасса

Украина собиралась провести кровавую карательную атаку Донбасса в феврале 2022 года, а затем атаковать Крым и Севастополь. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

Украина собиралась атаковать Крым и Севастополь. Видео © LIFE

"Те, кто планировал новую атаку на Донецк и Донбасс, Луганск, чётко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю, и мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись, раскрыли то, что мы и так хорошо знали", уточнил он.

Российский лидер напомнил, что к февралю прошлого года у Киева всё было готово к очередному нападению на Донбасс. Поэтому именно Украина развязала войну, подчеркнул Путин.

"Мы делали всё возможное": Путин указал на попытки России решить конфликт на Украине мирно

"Мы делали всё возможное": Путин указал на попытки России решить конфликт на Украине мирно

Также Путин назвал события Евромайдана кровавым переворотом, который Запад поддержал и спонсировал в 2014 году. Он отметил, что в идеологическую основу этих событий были заложены русофобия и крайне агрессивный национализм.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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