Путин раскрыл планы Киева атаковать Крым и Севастополь после зачистки Донбасса

Украина собиралась провести кровавую карательную атаку Донбасса в феврале 2022 года, а затем атаковать Крым и Севастополь. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

Украина собиралась атаковать Крым и Севастополь. Видео © LIFE

"Те, кто планировал новую атаку на Донецк и Донбасс, Луганск, чётко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю, и мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись, раскрыли то, что мы и так хорошо знали", — уточнил он.

Российский лидер напомнил, что к февралю прошлого года у Киева всё было готово к очередному нападению на Донбасс. Поэтому именно Украина развязала войну, подчеркнул Путин.