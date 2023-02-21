"Мы делали всё возможное": Путин указал на попытки России решить конфликт на Украине мирно
Путин: РФ делала всё возможное для урегулирования украинского кризиса мирным путём
Россия делала всё возможное для урегулирования украинского кризиса мирными средствами, однако за её спиной всё это время готовился "совсем другой сценарий", заявил в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
"Мы делали всё возможное, действительно всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта [на Украине], но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", — сказал он.
Также Владимир Путин заявил, что в ходе украинского кризиса Запад играл "краплёными картами". Он указал, что сегодня НАТО не стесняется своей роли в подготовке Киева к вооружённому конфликту.
LIFE / Павел Баранов