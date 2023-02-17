Путин расширил норму выдачи земель в Крыму и Подмосковье героям СВО

Бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье наравне с военнослужащими теперь смогут получить и сотрудники Росгвардии, отличившиеся в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Это распоряжение вносит изменения в предыдущее, от 19 декабря 2022 года, согласно которому властям Крыма, Севастополя и Московской области было рекомендовано принять нормы, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим, награждённым госнаградами за заслуги в СВО, а также семьям погибших.

Поправка позволяет получить норму земли не только военнослужащим, но и лицам, проходящим или проходившим службу в Росгвардии и имеющим специальные звания полиции.