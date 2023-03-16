Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 11:14

Россиянам стала доступна ещё одна тёплая страна, отменившая визы для въезда

Власти Мозамбика отменили визы для 28 стран, включая Россию

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Власти Мозамбика приняли решение об отмене виз для туристических и деловых поездок граждан 28 стран мира, в том числе и России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и финансов.

"Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну", — говорится в заявлении.

На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

Отныне попасть в африканское государство на восточном побережье континента смогут граждане следующих стран: Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Желающие попасть в Мозамбик должны будут зарегистрироваться на специальном сайте не менее чем за 48 часов до пересечения границы, а также оплатить сбор, эквивалентный десяти долларам. Безвизовый период в стране составит 30 дней. При этом по истечении продлить его можно будет ещё на 60 суток.

Ранее сообщалось, что Китай с 15 марта возобновил выдачу виз иностранным гражданам, полностью открыв таким образом границы.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • мозамбик
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров