Россиянам стала доступна ещё одна тёплая страна, отменившая визы для въезда

Власти Мозамбика приняли решение об отмене виз для туристических и деловых поездок граждан 28 стран мира, в том числе и России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и финансов.

"Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну", — говорится в заявлении.

Отныне попасть в африканское государство на восточном побережье континента смогут граждане следующих стран: Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Желающие попасть в Мозамбик должны будут зарегистрироваться на специальном сайте не менее чем за 48 часов до пересечения границы, а также оплатить сбор, эквивалентный десяти долларам. Безвизовый период в стране составит 30 дней. При этом по истечении продлить его можно будет ещё на 60 суток.