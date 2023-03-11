5 мест в Стамбуле, в которых должна побывать каждая фанатка сериала "Великолепный век"

Двенадцать лет назад на телеэкранах начали показывать киноэпопею "Великолепный век", посвящённую расцвету Османской империи в XVI веке. Очень быстро сериал набрал фанатскую базу далеко за пределами Турции, и даже сегодня миллионы зрительниц любят пересматривать волнующие эпизоды.

Хотя значительную часть сериала составляет художественный вымысел, многие упоминаемые объекты империи сохранились на территории современной Турции: дворцы, мечети и многое другое. Вместе с сервисом "Яндекс.Путешествия" мы собрали подборку локаций в Стамбуле, которые узнает каждая фанатка "Великолепного века".

Дворец Топкапы

Вид на Дворец Топкапы. Фото © Shutterstock

Самые сложные хитросплетения в сериале происходили в главном дворце Османской династии — Топкапы. Его сооружение началось ещё в середине XV века, а после строительства он стал резиденцией османских султанов и оставался ею до середины XIX века.

После распада империи (в начале XX века) Дворец Топкапы стал музеем. Бывшая его часть занимает большую территорию в исторической области Стамбула. Входной билет для иностранцев в Топкапы обойдётся примерно в две тысячи рублей, или 500 лир. Это место достаточно популярно у туристов, ведь здесь можно познакомиться с историей 25 султанов. На территории комплекса и сегодня можно увидеть здание Дивана, Башню правосудия, Тронный зал, комнату повелителя и, конечно, гарем.

Как добраться до дворца

Одна из комнат, принадлежавших Валиде-султан (матери султана) в гареме Дворца Топкапы. Фото © Shutterstock

Всё просто: сесть на трамвай Т1 и доехать до остановки Gülhane или Sultanahmet. Затем нужно пешком дойти до фонтана султана Ахмеда Третьего, там будут располагаться дворцовые ворота. Будьте готовы к большим очередям на входе или подготовьтесь заранее, заказав экскурсию. Так дороже, но гораздо быстрее. Ещё один способ сэкономить время — купить билет за 700 лир (около 2800 рублей) в Museum Pass İstanbul. Сделать это можно онлайн на официальном сайте или в кассах рядом с популярными достопримечательностями. Карта позволит попасть в 13 музеев города без очереди в течение пяти дней с момента первого посещения.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание в Стамбуле. Фото © Shutterstock

Мечеть носит имя султана Сулеймана, так как была построена по его приказу в 1550–1557 годах знаменитым зодчим Синаном. У сооружения есть несколько важных символических деталей: мечеть украшают четыре минарета и десять балконов, так как Сулейман Кануни был четвёртым правителем Стамбула и десятым султаном в династии. На территории мечети Сулеймание находятся также медресе, библиотеки, хаммамы и обсерватория. Во внутреннем дворике похоронены султан Сулейман и его супруга Хюррем.

Важно помнить, что Сулеймание — это действующая мечеть, каждый день здесь собираются мусульмане для совершения пятикратной молитвы. На это время мечеть закрывается для туристов. Сулеймание открыта для посещения с 9 до 17 часов каждый день. Обратите внимание на дресс-код для всех посетителей: одежда должна закрывать руки, ноги, быть непрозрачной. Для женщин обязателен шарф или платок, закрывающий волосы.

Как добраться до мечети

Интерьеры мечети. Фото © Shutterstock

Чтобы посмотреть изящную мечеть изнутри, необходимо отправиться в район Фатих в исторической части Стамбула. Сделать это можно на скоростном трамвае до остановки Eminonu. В десяти минутах ходьбы и находится Сулеймание.

Верфь Халич

Вид на верфь Халич. Фото © Unsplash / Nick Night

Завоевание Константинополя Мехмедом II произошло благодаря возрождённому им же османскому флоту. Спустя пару лет после победы Мехмеда Фатиха в завоёванном городе начала функционировать верфь Халич. Она находится в бухте Золотой Рог и работает до сих пор, что делает её старейшей в мире.

Султан Сулейман много времени провёл в сражениях, в том числе морских. Для этого он постоянно усиливал и улучшал флот, о чём упоминается в сериале. Сейчас верфь принадлежит местной транспортной компании, которая обслуживает свои суда на исторических доках.

Как добраться

Верфь Халич находится в квартале Касым-паша (это район Бейоглу). Добраться сюда можно на пароходе (до причала Kasımpaşa) или на общественном транспорте до одноимённой остановки.

Дворец Ибрагим-паши

Дворец Ибрагим-паши. Фото © Shutterstock

Согласно сюжету "Великолепного века", дворец у ипподрома султан Сулейман подарил на свадьбу своему зятю Ибрагим-паше и сестре Хатидже-султан. Великий визирь действительно жил здесь со своёй семьёй, поэтому дворец и стал носить его имя. После казни Паргалы (как помнят знатоки сериала, визирь получил такое прозвище по названию родного греческого города Парга) там продолжали жить великие визири. Когда же распалась империя, дворец использовали для разных целей: в какое-то время здесь даже была тюрьма. Сейчас дворец превратился в музей турецкого и исламского искусства.

Как добраться до дворца

Дойти до музея можно от трамвайной остановки Sultanahmet примерно за пять минут, главный ориентир — обелиск Феодосия. Экспозиция дворца на площади Ипподрома поделена на семь категорий, тут можно найти и керамические изделия, и ковровые, и каллиграфические. Вход в музей стоит 60 лир (250 рублей).

Хаммам Хюррем-султан

Знаменитый хаммам Хюррем-султан. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hürrem Sultan Hamamı

Традиции турецкой бани насчитывают десятки веков, хаммамы популярны сегодня во всём мире. Хаммам Хюррем-султан был новаторским для своего времени, так как мужская и женская часть там была симметрична. Стандартный пакет "Турецкая баня Pir-ü Pak" продолжительностью 45 минут стоит 85 евро (примерно 6800 рублей) и включает массаж головы и шеи, пилинг, пенный массаж и вкусный шербет.

Как добраться до бани

Здание хаммама Хюррем-султан. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hürrem Sultan Hamamı