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11 марта, 08:30

10 удивительных фото, когда люди обнаруживали настоящее искусство в самых неожиданных местах

Если вы думаете, что для того, чтобы насладиться творчеством, нужно обязательно идти в галерею, спешим вас разубедить. Наша жизнь богата на произведения искусства не меньше, и вот 10 доказательств.

"Мама украсила окно пасхальными наклейками. И вот во что превратилась наша кошка", — drewsoulman.

Фото © Reddit / drewsoulman

Фото © Reddit / drewsoulman

"Из-за дождя на лобовом стекле всё вокруг выглядит как акварельный рисунок", — anthson.

Фото © Reddit / anthson

Фото © Reddit / anthson

"Кто-то стукнул чем-то по стене и оставил след. Выглядит как картина заснеженного города", — bonerificnoodles.

Фото © Reddit / bonerificnoodles

Фото © Reddit / bonerificnoodles

"Окно в машине треснуло, и теперь всё вокруг выглядит как картина Ван Гога", — mcprogrammer.

Фото © Reddit / mcprogrammer

Фото © Reddit / mcprogrammer

"В этой стене просто огромное отверстие, но выглядит это всё как картина, которую туда просто повесили", — JSaltyRae.

Фото © Reddit / JSaltyRae

Фото © Reddit / JSaltyRae

"Сначала я подумал, что это такая оригинальная мозаика, и только потом осознал, что просто знак слишком долго был под солнцем", — TidalPod.

Фото © Reddit / TidalPod

Фото © Reddit / TidalPod

"У кого-то в офисе сломалась ручка, и чернила попали прямо на стену. Я прикрыл это рамочкой и устроил выставку современного искусства", — scottsinct.

Фото © Reddit / scottsinct

Фото © Reddit / scottsinct

"Дочь бросила акриловые краски в раковину. Вот что из этого вышло", — Beard_of_the_Sith.

Фото © Reddit / Beard_of_the_Sith

Фото © Reddit / Beard_of_the_Sith

"Искусство, которое может создать только природа. Вот как выглядел мой забор утром после снежной ночи", — Greien218.

Фото © Imgur / Greien218

Фото © Imgur / Greien218

"Мои нитки в вакуумном пакете выглядят как произведение современного искусства", — a-manda_hugandkiss.

Фото © Reddit / a-manda_hugandkiss

Фото © Reddit / a-manda_hugandkiss

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / anthson, Beard_of_the_Sith

Сергей Трофимов
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