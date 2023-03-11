10 удивительных фото, когда люди обнаруживали настоящее искусство в самых неожиданных местах

"Мама украсила окно пасхальными наклейками. И вот во что превратилась наша кошка", — drewsoulman.

Фото © Reddit / drewsoulman

"Из-за дождя на лобовом стекле всё вокруг выглядит как акварельный рисунок", — anthson.

Фото © Reddit / anthson

"Кто-то стукнул чем-то по стене и оставил след. Выглядит как картина заснеженного города", — bonerificnoodles.

Фото © Reddit / bonerificnoodles

"Окно в машине треснуло, и теперь всё вокруг выглядит как картина Ван Гога", — mcprogrammer.

Фото © Reddit / mcprogrammer

"В этой стене просто огромное отверстие, но выглядит это всё как картина, которую туда просто повесили", — JSaltyRae.

Фото © Reddit / JSaltyRae

"Сначала я подумал, что это такая оригинальная мозаика, и только потом осознал, что просто знак слишком долго был под солнцем", — TidalPod.

Фото © Reddit / TidalPod

"У кого-то в офисе сломалась ручка, и чернила попали прямо на стену. Я прикрыл это рамочкой и устроил выставку современного искусства", — scottsinct.

Фото © Reddit / scottsinct

"Дочь бросила акриловые краски в раковину. Вот что из этого вышло", — Beard_of_the_Sith.

Фото © Reddit / Beard_of_the_Sith

"Искусство, которое может создать только природа. Вот как выглядел мой забор утром после снежной ночи", — Greien218.

Фото © Imgur / Greien218

"Мои нитки в вакуумном пакете выглядят как произведение современного искусства", — a-manda_hugandkiss.