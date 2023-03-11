10 удивительных фото, когда люди обнаруживали настоящее искусство в самых неожиданных местах
Если вы думаете, что для того, чтобы насладиться творчеством, нужно обязательно идти в галерею, спешим вас разубедить. Наша жизнь богата на произведения искусства не меньше, и вот 10 доказательств.
"Мама украсила окно пасхальными наклейками. И вот во что превратилась наша кошка", — drewsoulman.
Фото © Reddit / drewsoulman
"Из-за дождя на лобовом стекле всё вокруг выглядит как акварельный рисунок", — anthson.
Фото © Reddit / anthson
"Кто-то стукнул чем-то по стене и оставил след. Выглядит как картина заснеженного города", — bonerificnoodles.
Фото © Reddit / bonerificnoodles
"Окно в машине треснуло, и теперь всё вокруг выглядит как картина Ван Гога", — mcprogrammer.
Фото © Reddit / mcprogrammer
"В этой стене просто огромное отверстие, но выглядит это всё как картина, которую туда просто повесили", — JSaltyRae.
Фото © Reddit / JSaltyRae
"Сначала я подумал, что это такая оригинальная мозаика, и только потом осознал, что просто знак слишком долго был под солнцем", — TidalPod.
Фото © Reddit / TidalPod
"У кого-то в офисе сломалась ручка, и чернила попали прямо на стену. Я прикрыл это рамочкой и устроил выставку современного искусства", — scottsinct.
Фото © Reddit / scottsinct
"Дочь бросила акриловые краски в раковину. Вот что из этого вышло", — Beard_of_the_Sith.
Фото © Reddit / Beard_of_the_Sith
"Искусство, которое может создать только природа. Вот как выглядел мой забор утром после снежной ночи", — Greien218.
Фото © Imgur / Greien218
"Мои нитки в вакуумном пакете выглядят как произведение современного искусства", — a-manda_hugandkiss.
Фото © Reddit / a-manda_hugandkiss
Reddit / anthson, Beard_of_the_Sith