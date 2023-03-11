Как понять до свадьбы, что мужчина не будет примерным семьянином: 6 признаков изменщика

Если вы стремитесь к серьёзным отношениям, важно знать, насколько партнёр готов к созданию семьи. Некоторые мужчины, к сожалению, никогда не станут примерными мужьями. Как оказалось, отличают их особые признаки как во внешности, так и в поведении. Рассказываем, как не нарваться на изменщика и не разрушить свою жизнь.

Мужчина заботится о своей фигуре

Забота о внешности (регулярное посещение тренажёрного зала, правильное питание, тренировки в секции по борьбе и бег по утрам) может свидетельствовать о том, что мужчина пытается произвести впечатление на женщин. Он может даже тщательно выбирать нижнее бельё, регулярно посещать парикмахера и мастера по маникюру, а также долго выбирать красивую одежду, которая подчёркивает его фигуру. Выйти в люди с красавцем может быть приятно, но всегда помните, что под руку вас ведёт потенциальный изменник.

Признаки, что партнёр точно будет изменять. Фото © Sutterstock

Партнёр не интересуется вашей жизнью

Если мужчина не задаёт вопросов о вашей жизни, не интересуется увлечениями и не пытается узнать о вас больше, это может свидетельствовать о том, что он не заинтересован в долгосрочных отношениях и создании семьи. Конечно, парень может быть занят работой или другими делами, которые отвлекают его внимание. Но в любом случае, если мужчина действительно хочет быть с вами, он уж найдёт время, чтобы поинтересоваться жизнью избранницы.

Мужчина совсем не удовлетворён своей сексуальной жизнью

Важно понимать, что сексуальная жизнь мужчины зависит от многих факторов и склонность к измене может быть одним из них. Если партнёрша не заинтересована в экспериментах и не удовлетворяет мужчину в постели, то он может попытаться найти себе другую женщину. Вариантом избежать этого может стать попытка привязать к себе избранника сексом, обеспечивая насыщенную половую жизнь. Но это так себе решение — каждую ночь спать в одной кровати с пороховой бочкой, которая при первой же ошибке готова на измену. Лучше изначально понять, подходите ли вы мужчине в плане активности либидо.

Как не ошибиться в выборе партнёра

Он не готов к компромиссам

Если мужчина не готов идти на компромиссы и учитывать ваши потребности и желания, то это может быть ещё одним признаком того, что он не готов и к созданию семьи. Парень может быть слишком настойчивым и не желать менять образ жизни или привычки ради вас. Но, напоминаем, если мужчина действительно любит и хочет быть с выбранной женщиной, он будет готов находить компромиссы и делать уступки.

Любитель выпить

Никогда не знаешь, куда эта любовь заведёт. Помимо очевидных минусов жизни с мужем-алкоголиком специалисты напоминают, что эта черта также может привести к изменам. Мужчина, который употребляет алкоголь, изменяет своей жене или партнёрше чаще, чем тот, кто спиртное не любит. Если ваш избранник не может контролировать себя после выпивки, знайте: он может изменить, когда вас не будет рядом.

Как понять, что мужчина не готов к созданию семьи. Фото © Sutterstock

Мужчина не готов к финансовым обязательствам

Если мужчина не готов обеспечивать свою семью даже в перспективе или на словах, то это прямой признак, что к созданию долгосрочных отношений он не готов. В чём причина? Может бояться не справиться с финансовыми обязательствами или не знать, как правильно управлять своими деньгами. В любом случае с таким человечком каши не сваришь.