"Когда он уснул": Евгения Медведева призналась, что украла цепочку у Егора Шипа

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как украла цепочку артиста лейбла Black Star Егора Шипа на съёмках проекта "Вызов" в Карелии. Об этом она призналась в выпуске шоу "Я себя знаю" Азамата Мусагалиева.

"Мне очень понравилась цепочка Егора, которую он носил на шее, — такая разноцветная, со смайликами и камешками, видно, что кастомная, кто-то её делал руками. И когда он уснул, я сняла с него эту цепочку и до сих пор её ношу, а он не знает об этом", — сказала девушка в эфире шоу на Ютуб-канале.

Также фигуристка рассказала, что из-за резких изменений температуры к вечеру она сильно мёрзла, но тёплых вещей у неё с собой не было. Тогда спортсменка обратилась к Егору с просьбой одолжить штаны, которые также не вернула. Медведева извинилась перед артистом за это и выразила уверенность, что он всё-таки не против.

"Егор, прости, пожалуйста. Знаю, что ты не против. Он в сторис видит эти шмотки и отвечает: "А, классные джинсы!" Я говорю: "Да, братан!" — рассказала Медведева.