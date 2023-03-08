Медведева: Общение с игроками "Динамо" в качестве журналистки — крутой опыт

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что общение с футболистами "Динамо" в качестве журналистки для неё было крутым опытом. Своими эмоциями после интервью она поделилась в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс".

Собеседников из команды бело-голубых Медведева назвала открытыми и весёлыми — с ними было комфортно. Она подчеркнула, что не является профессиональным журналистом, поэтому пока не может задавать сложные вопросы.

"Поэтому все на моих интервью, которые мы делаем на "Динамо ТВ", расслабленны. Для меня это очень крутой опыт. Мне очень нравится коллектив в "Динамо", — отметила Медведева.