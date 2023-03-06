Стало известно, сколько российские фигуристки заработали в прошедшем сезоне

В прошедшем сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при, а также стала лучшей в личном зачёте прыжкового турнира на чемпионате России. Однако сам чемпионат ей выиграть не удалось — второе место после Софьи Акатьевой. В финале Гран-при Камила также довольствовалась серебром, уступив Аделии Петросян. Полностью топ-9 по заработанным призовым выглядит так: