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6 марта, 08:19

Стало известно, сколько российские фигуристки заработали в прошедшем сезоне

Kp.ru: Камила Валиева заработала больше всех призовых с начала сезона — 4,6 млн

Камила Валиева стала лидером по призовым в сезоне 2022/23 среди российских фигуристок-одиночниц. 16-летняя олимпийская чемпионка в командных соревнованиях заработала 4,625 млн рублей, пишет kp.ru.

В прошедшем сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при, а также стала лучшей в личном зачёте прыжкового турнира на чемпионате России. Однако сам чемпионат ей выиграть не удалось — второе место после Софьи Акатьевой. В финале Гран-при Камила также довольствовалась серебром, уступив Аделии Петросян. Полностью топ-9 по заработанным призовым выглядит так:

  1. Камила Валиева — 4,625 млн
  2. Софья Акатьева — 4,075 млн
  3. Елизавета Туктамышева — 3,65 млн
  4. Аделия Петросян — 2,6 млн
  5. Софья Муравьёва — 2,125 млн
  6. Софья Самоделкина — 1,95 млн
  7. Вероника Яметова — 1,4 млн
  8. Алина Горбачёва —1,4 млн
  9. Александра Трусова — 500 тыс.
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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Никита Никонов
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