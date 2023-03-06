Стало известно, сколько российские фигуристки заработали в прошедшем сезоне
Kp.ru: Камила Валиева заработала больше всех призовых с начала сезона — 4,6 млн
Камила Валиева стала лидером по призовым в сезоне 2022/23 среди российских фигуристок-одиночниц. 16-летняя олимпийская чемпионка в командных соревнованиях заработала 4,625 млн рублей, пишет kp.ru.
В прошедшем сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при, а также стала лучшей в личном зачёте прыжкового турнира на чемпионате России. Однако сам чемпионат ей выиграть не удалось — второе место после Софьи Акатьевой. В финале Гран-при Камила также довольствовалась серебром, уступив Аделии Петросян. Полностью топ-9 по заработанным призовым выглядит так:
- Камила Валиева — 4,625 млн
- Софья Акатьева — 4,075 млн
- Елизавета Туктамышева — 3,65 млн
- Аделия Петросян — 2,6 млн
- Софья Муравьёва — 2,125 млн
- Софья Самоделкина — 1,95 млн
- Вероника Яметова — 1,4 млн
- Алина Горбачёва —1,4 млн
- Александра Трусова — 500 тыс.
Ранее чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв выразил надежду, что россиян допустят на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Спортсмен отметил, что его цель — золото.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV