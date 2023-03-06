Фигурист Мозалёв: Верю, что россиян допустят к участию в Олимпиаде, моя цель — золото

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв заявил, что его целью является золото Олимпийских игр. Он выразил надежду, что россиян всё-таки допустят на главный турнир четырёхлетия.

"Много над чем надо работать. Помимо прыжков это вращение и катание… Понятное дело, буду работать над стабильностью. Прибавлять, вставлять другие четверные. Моя цель — золото Олимпиады, а его просто так не получить. Верю ли, что Олимпиада для наших спортсменов будет? Ещё три года. Думаю, за это время что-то точно поменяется — и нас допустят. Верю в это", — приводит слова Мозалёва "Спорт-Экспресс".

При этом фигурист добавил, что готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. По его словам, всё равно все знают, что он спортсмен из России.