Петросян обошла Валиеву и победила в финале Гран-при России

Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. По результатам двух программ 15-летняя спортсменка набрала 255,01 балла.

Второе место осталось за олимпийской чемпионкой в командном турнире Камилой Валиевой — 241,76 балла, а на третьей позиции — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, у неё 241,61 балла.

Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка становилась призёром юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне 2021/2022 взяла второе место в финале Кубка России среди юниоров.