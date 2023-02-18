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18 февраля, 13:00

Фигуристка Бутырская призвала серьёзно относиться к смене спортивного гражданства

Смена спортивного гражданства практикуется уже давно, однако зачастую это ни к чему не приводило, к этому вопросу нужно относиться серьёзно. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявила чемпион мира по фигурному катанию Мария Бутырская. Она подчеркнула, что спортсменам важно выступать на чемпионатах Европы и мира.

"Но много переходов заканчивались ничем. <...> Чаще всего это переход в не такие сильные федерации. Так что нужно ещё раз подумать, за кого выступать — за условный Азербайджан или за Россию", — подчеркнула тренер.

Говоря о положительных примерах смены спортивного гражданства, Бутырская вспомнила про Анастасию Губанову, которая стала чемпионом Европы. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала ей разрешение выступать за сборную Грузии.

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ТАСС / Елизавета Клементьева

Никита Осипов
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