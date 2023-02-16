"Перейдут в другие страны": Плющенко выступил с угрозами из-за засуживания своих фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал несправедливым судейство Федерации фигурного катания на коньках РФ по отношению к спортсменам его школы. По словам фигуриста, рано или поздно это может спровоцировать смену подопечными спортивного гражданства.

"Моим спортсменам, которые делают ультра-си, дают ниже баллы, если бы так делал кто-то другой, было бы на порядок выше. <...> Многие, которых судят несправедливо, перейдут в другие страны. Если мои спортсмены не нужны федерации, нашему фигурному катанию, пойдём куда нужны", — пожаловался Плющенко журналистам.

Чемпион подчеркнул, что уже общался на эту тему с федерацией и призывал судить всех одинаково. Причём он предупреждает и говорит о несправедливом отношении к своим ученикам уже в течение двух лет.