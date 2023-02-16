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16 февраля, 18:36

"Перейдут в другие страны": Плющенко выступил с угрозами из-за засуживания своих фигуристов

Плющенко заявил, что его фигуристы могут сменить гражданство из-за несправедливого судейства

<p>Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал несправедливым судейство Федерации фигурного катания на коньках РФ по отношению к спортсменам его школы. По словам фигуриста, рано или поздно это может спровоцировать смену подопечными спортивного гражданства.

"Моим спортсменам, которые делают ультра-си, дают ниже баллы, если бы так делал кто-то другой, было бы на порядок выше. <...> Многие, которых судят несправедливо, перейдут в другие страны. Если мои спортсмены не нужны федерации, нашему фигурному катанию, пойдём куда нужны", — пожаловался Плющенко журналистам.

Чемпион подчеркнул, что уже общался на эту тему с федерацией и призывал судить всех одинаково. Причём он предупреждает и говорит о несправедливом отношении к своим ученикам уже в течение двух лет.

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А ранее Яна Рудковская заявила, что организаторы подставили олимпийскую чемпионку Алину Загитову с вокальным номером на шоу "Влюблённые в фигурное катание". И выступление у неё вызвало только две эмоции — раздражение и грусть.

Ирина Фальке
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  • Евгений Плющенко
  • Фигурное катание
  • Спорт

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