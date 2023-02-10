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10 февраля, 14:26

Американский фигурист Максим Наумов рассказал об использовании русского языка в США

<p>Максим Наумов. Фото © ТАСС / AP / Tony Avelar</p>

Максим Наумов. Фото © ТАСС / AP / Tony Avelar

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов решил дать интервью на родном языке. Сын российских чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова признался, что, живя в США, старается не забывать русский язык и разговаривать на нём при любой возможности.

"Извиняюсь, если я скажу что-то не так, постараюсь по максимуму. Когда я с родителями жил дома, то по-русски говорил постоянно, на тренировках то же самое. Сейчас уже забываю, но стараюсь держать русский язык в памяти. Я ещё работаю с тренером Гаретом Лукашем, но с папой и мамой тоже. С родителями говорим по-русски", — сказал Наумов изданию "Спорт-Экспресс".

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И пока одни стараются не забыть русский язык, другие действуют иначе и всеми силами пытаются изобразить его незнание. Речь идёт об украинском президенте Владимире Зеленском, который выступает не только против языка, но и против всей русской культуры и России. В одном из интервью он сделал вид, что не знает, как сказать по-русски "докладывать" и "в плену", чем сильно насмешил пользователей Сети.

Николь Вербер
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