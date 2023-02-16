Рудковская оценила вокальный номер Загитовой: Раздражение и грусть

Яна Рудковская не осталась в стороне и прокомментировала нашумевший дуэт олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и певицы Zivert, исполнивших хит Credo на шоу "Влюблённые в фигурное катание". Продюсер отметила, что к Алине у неё нет никаких вопросов. При этом сам номер у неё вызвал только две эмоции — раздражение и грусть.

"Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм — так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер, элемент шоу, который должен дать "вау-эффект", то вы должны проработать всё до мельчайших деталей! Каждый штрих, каждую ноту!" — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Продюсер считает, что Загитова могла просто классно откататься под пение Zivert.

"Zivert всё-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У неё потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении. Энергозатраты на то, чтобы спортсменка спела наравне с певицей (хотя бы визуально) должны были быть в разы больше. И не Алинины в первую очередь, а организаторские!!! Именно они отвечали за то, чтобы она пела чисто, попадала в фонограмму!" — отметила Рудковская.