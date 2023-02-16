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16 февраля, 09:02
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"Ни о чём": Корнелюк послушал пение Загитовой и посоветовал ей вернуться на лёд

Композитор Корнелюк после пения Загитовой посоветовал ей вернуться в спорт

<p>Российская фигуристка Алина Загитова готовится к вокальному номеру на ледовом шоу. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/azagitova_official/708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алина Загитова</a></p>

Российская фигуристка Алина Загитова готовится к вокальному номеру на ледовом шоу. Фото © Telegram / Алина Загитова

Российский композитор и певец Игорь Корнелюк оценил выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая решила заняться вокалом и выложила видео с репетиции.

В восторге музыкант явно не остался. Корнелюк отметил, что попытки фигуристки попробовать себя в музыке довольно милы и замечательны, однако катается она намного лучше, чем поёт.

"Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Это точно! Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьёзно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чём", — приводит его слова Sport24.

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Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео с репетиции песни для ледового шоу "Влюблённые в фигурное катание". Она исполнила песню Credo российской певицы Zivert и вызвала бурную реакцию общественности. Однако есть не только критикующие. Например, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев похвалил спортсменку, отметив, что она не стоит на месте и развивается.

Николь Вербер
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