"Ни о чём": Корнелюк послушал пение Загитовой и посоветовал ей вернуться на лёд
Композитор Корнелюк после пения Загитовой посоветовал ей вернуться в спорт
Российская фигуристка Алина Загитова готовится к вокальному номеру на ледовом шоу. Фото © Telegram / Алина Загитова
Российский композитор и певец Игорь Корнелюк оценил выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая решила заняться вокалом и выложила видео с репетиции.
В восторге музыкант явно не остался. Корнелюк отметил, что попытки фигуристки попробовать себя в музыке довольно милы и замечательны, однако катается она намного лучше, чем поёт.
"Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Это точно! Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьёзно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чём", — приводит его слова Sport24.
Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео с репетиции песни для ледового шоу "Влюблённые в фигурное катание". Она исполнила песню Credo российской певицы Zivert и вызвала бурную реакцию общественности. Однако есть не только критикующие. Например, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев похвалил спортсменку, отметив, что она не стоит на месте и развивается.