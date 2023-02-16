"Ни о чём": Корнелюк послушал пение Загитовой и посоветовал ей вернуться на лёд

Российский композитор и певец Игорь Корнелюк оценил выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая решила заняться вокалом и выложила видео с репетиции.

В восторге музыкант явно не остался. Корнелюк отметил, что попытки фигуристки попробовать себя в музыке довольно милы и замечательны, однако катается она намного лучше, чем поёт.

"Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Это точно! Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьёзно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чём", — приводит его слова Sport24.