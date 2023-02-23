Трусову перед финалом Гран-при России подвела спина

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова не выйдет на лёд финала серии Гран-при России. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она уточнила, что дело в здоровье спортсменки.

"Позвонила тренеру Александры, Светлана Соколовская сказала, что спортсменка испытывает проблемы со спиной и проходит лечение. В связи с этим она не выступит на соревнованиях в Санкт-Петербурге", — цитирует ТАСС Тарасову.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира в 2021 году и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы 2020 и 2022 года. Александра стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков. Это произошло на Олимпиаде в Пекине.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.