Фигуристы Бойкова и Козловский победили в финале Гран-при России
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в финале Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, который проходит в Санкт-Петербурге, с результатом 239,74 балла.
Второе место досталось паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,01). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 225,81.
А 15-летняя Аделия Петросян стала лучшей среди женщин. Она выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию, набрав 255,01 балла. Второе место досталось Камиле Валиевой, а Елизавета Туктамышева стала третьей.