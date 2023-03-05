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5 марта, 15:13

Фигуристы Бойкова и Козловский победили в финале Гран-при России

<p>Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в финале Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, который проходит в Санкт-Петербурге, с результатом 239,74 балла.

Второе место досталось паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,01). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 225,81.

А 15-летняя Аделия Петросян стала лучшей среди женщин. Она выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию, набрав 255,01 балла. Второе место досталось Камиле Валиевой, а Елизавета Туктамышева стала третьей.

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Андрей Бражников
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