5 грязных манипуляций, как мужчины уламывают женщин на секс

Все знают, что интим — неотъемлемая часть отношений. Однако для него не всегда бывает настроение, как бы люди друг друга ни любили. Женщина может отказать в сексе по нескольким причинам. Но есть такие мужчины, которые не привыкли слышать "нет" в свою сторону. Желая добиться близости, они могут даже начать использовать манипуляции. Вот самые распространённые из них.

Оказывают давление

Мужчина может попытаться убедить женщину заняться сексом, используя давление. Например, "пикапер" начнёт говорить, что любит и не поймёт отказа или что своим "нет" дама его обидит. То есть попытается воздействовать на чувство вины. Тем самым создаст опасную ситуацию, когда жертва может поддаться давлению и пойти на то, чего на самом деле не хочет. Это может привести к ужасным последствиям для психического и эмоционального здоровья женщины.

Как противостоять? Попробуйте остановить мужчину и чётко сказать, что вы не хотите заниматься сексом. Вам не нужно объяснять свои причины, партнёр должен уважать и принимать даже это решение... по идее. Но так происходит редко. Если мужчина продолжает давить на вас, просто уйдите и обратитесь за помощью.

Что делать, если мужчина настаивает на сексе. Фото © Shutterstock

Давят на жалость

Парни иногда используют жалость, чтобы получить желаемую близость. Они могут говорить, что им плохо без секса, что близость нужна для здоровья и чтобы расслабиться. Вариантов придуманных фактов может быть великое множество. Это может создать ложное чувство обязательства у женщины. И если та поддастся, то сделает то, чего не хочет.

Как противостоять? Не позволяйте мужчине использовать вашу жалость. Вы не обязаны заниматься сексом, чтобы помочь кому-то. Скажите, что вы не готовы к этому и что ваши чувства тоже важны. Не работает — собираем вещи и уходим.

Как отказать мужчине в сексе. Фото © Shutterstock

Заваливают обещаниями

Мужчина также может наобещать женщине чего угодно в качестве вознаграждения, только бы убедить её заняться сексом. Будет говорить, что полюбит навечно, что исполнит любой каприз, женится, подарит шубу или что "после" он будет её чуть ли не на руках носить. В общем, пойдёт на всё, чтобы его избранница была счастлива. Но как часто подобные обещания забываются!

Как противостоять? Помните, что мужчины тоже умеют манипулировать, как в примере выше, могут пытаться купить секс разными поощрениями. Не верьте всем словам, которые слышите. Сосредоточьтесь на своих потребностях и желаниях.

Используют алкоголь

А некоторые представители мужского пола могут ради секса даже пренебречь моральными принципами. Они станут использовать алкоголь, чтобы склонить к сексу ничего не понимающую девушку. Она может оказаться в опасной ситуации, когда сама за себя не отвечает и не может контролировать происходящее.

Как противостоять? Не принимайте никаких угощений в виде алкоголя от малознакомых мужчин. В экстренной ситуации свяжитесь с близкими или сразу вызывайте полицию.

Как мужчины уламывают женщин на секс. Фото © Shutterstock

Угрожают

Некоторые мужчины могут использовать угрозы, чтобы заставить женщину заняться сексом. Они будут угрожать, что распустят о ней слухи. Или намекнут на физическое воздействие в случае отрицательного ответа. Напоминаем, что это неприемлемо и как минимум незаконно. Из-за страха девушка может принять неправильное решение, о котором будет жалеть ещё очень долго.

Как противостоять? Если вы столкнулись с такой ситуацией, обратитесь за помощью к друзьям, семье или к специалистам. Они могут помочь вам защитить себя и предотвратить подобные ситуации в будущем.