Ведьмаки в отставке: Чем занимаются бывшие участники "Битвы экстрасенсов" в реальной жизни

Взрослые люди верят в чудеса даже более истово, чем дети. Иначе откуда у них такая любовь ко всему "магическому"? Шоу "Битва экстрасенсов" выдержало уже 22 сезона, но интерес к его участникам и не думает иссякать. Хотя некоторые из них как следует подмочили репутацию своего сообщества.

Влад Кадони

Экстрасенс Влад Кадони сейчас уже обычный бизнесмен. Фото © "Кинопоиск"

Настоящее имя Кадони — Виктор Голунов. Он засветился в шестом и одиннадцатом сезонах шоу, но ни в одном из них не победил. Зато успел прославиться и позже принял участие в телепроекте "Дом-2". Здесь Кадони проявил себя во всей красе: плёл интриги, собирал компромат на других участников и в итоге стал ведущим программы.

В 2016 году Кадони окончательно расстался с магией: он открыл бутик элитной парфюмерии, а год спустя — салон красоты. Влада номинировали на премию ТЭФИ в категории "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма", а ещё он стал колумнистом журнала "Стархит". В конце 2022 года Кадони покинул "Дом-2", чтобы запустить собственный проект на канале ТВ-3.

Джулия Ванг

Экстрасенс Джулия Ванг сменила пол и отреклась от магии. Фото © "Кинопоиск"

Джулия Ванг была обычной моделью, пока не поняла, что помнит все свои прошлые жизни. О том, что их было 150, узнали зрители пятнадцатого сезона шоу, в котором девушка победила. Так к амплуа актрисы, известной по ролям в "Дневном дозоре" и "Самом лучшем фильме – 2", добавился титул одного из сильнейших экстрасенсов страны.

Впрочем, вскоре Джулия призналась, что на самом деле никакой магией не обладает. Она занялась выпуском парфюмерии и написала несколько песен. Но этого ей показалось мало, и Ванг заявила, что она теперь мужчина. Девушка коротко подстриглась, начала носить мужские костюмы и попросила называть её Томасом Виндзором. Позже выяснилось, что это тоже всего лишь образ.

Мэрилин Керро

Дочка Мэрилин Керро тоже унаследовала экстрасенсорные способности. Фото © VK / Marilyn Kerro

Керро приняла участие в трёх сезонах "Битвы экстрасенсов". Девушка сразу же поразила всех ослепительной красотой и пугающими ритуалами, в том числе магией вуду. Соперники невзлюбили эстонскую ведьму, но это не мешало ей занимать призовые места.

После шоу Мэрилин начала проводить мастер-классы по эзотерике и открыла в Москве "магический" бутик. С бизнесом всё хорошо, а вот устроить нормальную личную жизнь ей пока не удалось. С одним из своих бывших Мэрилин разбиралась в суде. От второго родила двоих детей, но его приговорили к условке на четыре года. В 2022-м Керро стала мамой в третий раз. Мэрилин утверждает, что дочь тоже ведьма.

Свами Даши

Победитель 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Свами Даши. Фото © VK / Darshi Swami

На "Битву экстрасенсов" Свами Даши пришёл уже опытным эзотериком. В 20 лет, после смерти матери, он подсел на алкоголь. Чтобы бросить, стал практиковать лечебное голодание. А потом съездил в Индию, где освоил духовные практики Ошо. С таким бэкграундом ему было не так уж и сложно взять верх в 17-м сезоне шоу.

Свами был дважды женат. От первого брака у него есть взрослый сын, от второго — трое детей. Личную жизнь экстрасенс старается не демонстрировать, зато регулярно проводит публичные тренинги по "внутренней перезагрузке". А в 2021 году Даши предсказал, что Россию ждут трудные времена, которые, впрочем, только сделают нашу страну сильнее.

Изольда Гросс

Изольда Гросс из ведьмы превратилась в заключённую. Фото © "Телевизионный дамский клуб"

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" прославилась дважды. Сначала как одна из самых сексуальных конкурсанток. "Колдунья в пятом поколении", как она сама себя называла, действительно могла очаровать любого собеседника одним лишь взглядом. Но она решила не ограничиваться магией и применила свои способности для гораздо более мирских занятий.

В 2012 году в Москве арестовали группировку, которая "продавала" руководящие должности в государственных органах. Цена вопроса — от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. В банду входили бывший сотрудник мэрии, офицер ФСБ и некая Светлана Соловьёва. Как выяснилось, это была та самая Изольда. Вместе с подельниками она загремела в тюрьму за мошенничество.

Турсуной Закирова

Турсуной Закирова после "Битвы" открыла частную клинику. Фото © VK / Турсуной Закирова

Нетипичная для участников "Битвы" внешность не помешала уроженке Таджикистана добиться успеха на паранормальном поприще. Турсуной приняла участие в четвёртом сезоне телешоу. Опыт, который она приобрела на съёмочной площадке, был подкреплён личной историей: женщина победила рак без операций.

После съёмок Закирова открыла частную практику. Она занимается ясновидением, изгнанием бесов, снятием порчи и сглаза. Спрос на эти услуги был высоким во все времена, поэтому прогореть такой бизнес не может по определению. Кроме того, Турсуной в соавторстве с врачом Ольгой Романовой написала книгу "Как стать счастливее".

Юрий Оленин

Экстрасенс Юрий Оленин отсидел три года в колонии. Фото © Bitva-ex.ru

Оленин участвовал в девятом сезоне шоу в качестве ясновидящего и целителя. Информации об исцелённых им людях нигде нет, а вот про ясновидение можно сказать совершенно точно: Юрия оно подвело как минимум один раз, причём по-крупному.