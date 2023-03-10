Орлова показала живот после кесарева, и хейтеры тут же схватились за лупы

Месяц назад российская певица Ольга Орлов стала мамой. На свет появилась чудесная девочка Аня, и счастливое событие не смог затмить хейт, сыплющийся на артистку на протяжении почти всей беременности. Многие не поверили в то, что певица в свои 45 лет выносила ребёнка сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. Чтобы раз и навсегда заткнуть хейтерам рот, Ольга наконец решила показать свой живот. Отдыхая в банном комплексе на дне рождения Ксении Бородиной, певица сделала фото в чёрном раздельном купальнике.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311

"Эксперты" тут же схватились за лупы и начали пристально изучать снимок. Кто-то из них после этого "переобулся" и признал правду за Ольгой, но остались и те, кто пошёл до конца, убеждая, что в таком возрасте женщина рожать сама не может, а шрам от кесарева она себе нарисовала фотошопом.

"Я была уверена, что вы рожали сами, а вот сейчас понимаю, что нет. Лучше бы не выставляли фото о том, как вы быстро пришли в себя. Я рожала в 38 лет и понимаю, как женщина выглядит через месяц после родов. Ещё живот не уходит", — обратилась к Орловой одна пользовательница запрещённой соцсети.

"Здесь даже невооружённым глазом видно, что это фигура после родов. Просто некоторым личностям сложно признать, что быть беременной и рожать в этом возрасте очень даже возможно", — поспорила другая.

"На фото видно чёрную полоску на животе, такая бывает только при беременности. Оля — вы супер, не слушайте никого", — написала третья.

"Жесть сколько желчи у людей, куры советы дают", — возмутилась ещё одна подписчица.