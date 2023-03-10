Павел Воля и Ляйсан Утяшева будут учить жизни "сбежавших" в Дубай знаменитостей

Новый проект ТНТ называется "Выжить в Дубае", где, по задумке создателей, участникам на самом деле придётся выживать. Смельчакам придётся проходить нешуточные испытания. Победителям предстоит кайфовать среди великолепия роскошных отелей, а неудачников ждёт беспощадная борьба за собственную жизнь прямо в пасти обжигающей пустыни, рассказывает "Стархит".

Ведущими шоу будет звёздная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, которые впервые будут работать вместе.

Среди участников будут как звёзды российского шоубиза, так и обычные россияне, ранее ещё не бывавшие за границей. Условия для всех будут равные, и только испытания помогут определить, кто из них будет наслаждаться всеми прелестями жизни в Дубае, а кто — умолять о пощаде среди песков.

Имена знаменитостей, которые будут принимать участие в реалити, пока не раскрываются. По последним данным, кастинг ещё идёт.

Тем не менее и Воля, и Ляйсан крайне вдохновлены предстоящей работой, и им уже не терпится к ней приступить. Но, в то время как Павел обещает зрителям экстраординарное шоу с неподражаемым звёздным кастом, его жена скорее просто рада поработать вместе.

"На этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звёзд вы ещё не видели", — прокомментировал комик.

"В этом шоу зрители впервые увидят нас вдвоём в кадре, и это действительно событие! Этого ждали десять лет: и мы сами, и наши коллеги, и зрители, конечно. <…> мы вместе — это абсолютно беспрецедентный случай!" — вторит ему в соцсетях Ляйсан.