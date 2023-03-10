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10 марта, 15:44

Павел Воля и Ляйсан Утяшева будут учить жизни "сбежавших" в Дубай знаменитостей

Жемчужина Востока — эмират Дубай — привлекает российских звёзд как пчёл мёд. Они скупают там недвижимость, получают резидентство, а теперь ещё и запускают шоу.

<p>Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo273252257_457241991?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ляйсан Утяшева</a></p>

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Обложка © VK / Ляйсан Утяшева

Новый проект ТНТ называется "Выжить в Дубае", где, по задумке создателей, участникам на самом деле придётся выживать. Смельчакам придётся проходить нешуточные испытания. Победителям предстоит кайфовать среди великолепия роскошных отелей, а неудачников ждёт беспощадная борьба за собственную жизнь прямо в пасти обжигающей пустыни, рассказывает "Стархит".

Ведущими шоу будет звёздная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, которые впервые будут работать вместе.

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Среди участников будут как звёзды российского шоубиза, так и обычные россияне, ранее ещё не бывавшие за границей. Условия для всех будут равные, и только испытания помогут определить, кто из них будет наслаждаться всеми прелестями жизни в Дубае, а кто — умолять о пощаде среди песков.

Имена знаменитостей, которые будут принимать участие в реалити, пока не раскрываются. По последним данным, кастинг ещё идёт.

Тем не менее и Воля, и Ляйсан крайне вдохновлены предстоящей работой, и им уже не терпится к ней приступить. Но, в то время как Павел обещает зрителям экстраординарное шоу с неподражаемым звёздным кастом, его жена скорее просто рада поработать вместе.

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"На этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звёзд вы ещё не видели", — прокомментировал комик.

"В этом шоу зрители впервые увидят нас вдвоём в кадре, и это действительно событие! Этого ждали десять лет: и мы сами, и наши коллеги, и зрители, конечно. <…> мы вместе — это абсолютно беспрецедентный случай!" — вторит ему в соцсетях Ляйсан.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. Их пара считается одной из самых крепких в современном шоубизе. Они нередко говорят друг о друге нежности в интервью. Ещё бы! Ведь им нет необходимости сражаться друг с другом в раскалённой пустыне.

Ранее певец Владимир Пресняков признался, что подсидел своего коллегу Леонида Агутина, чтобы стать членом жюри нового сезона шоу "Голос".

Екатерина Селиванова
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