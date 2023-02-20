Фильмы, которые помогут сбросить вес: Лайфхак от Ляйсан Утяшевой

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева порекомендовала не смотреть фильмы, где герои постоянно объедаются, чтобы "не соблазнять себя чем-то запрещённым". Такой лайфхак она раскрыла желающим похудеть.

"Я бы крайне рекомендовала избегать просмотра сериалов или фильмов, где герои без конца едят или сидят в ресторане, лопая что-то вкусненькое, но вредное. То есть зачем лишний раз соблазнять себя чем-то запрещённым? Риск сорваться и налететь на, к примеру, коробку конфет или пачку чипсов после увиденного на экране возрастает в разы", — написала спортсменка в телеграм-канале.

Она советует смотреть детективы, хорроры или триллеры, там точно нет обилия гастрономических сцен, вызывающих слюноотделение, да и вообще такой контент вряд ли поспособствует аппетиту. Утяшева также посоветовала не покупать "запрещённые" продукты впрок, на случай прихода гостей. Всё это гарантированно будет съедено вами ещё до визитов друзей, пояснила она.