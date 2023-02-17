Как начать тренироваться утром, даже если вы "не в ресурсе": лайфхаки от Ляйсан Утяшевой

Чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала недавнее исследование скандинавских учёных, пришедших к выводу, что утренние тренировки лучше вечерних. Спортсменка отметила, что об этом было известно давно, и объяснила, как заставить себя тренироваться утром.

"Я всегда была за утренние тренировки. Причём совсем не обязательно ни свет ни заря убиваться на эллипсе или стоять по полчаса в планке. Достаточно выполнить свой комплекс упражнений (к примеру, провести hiit тренировку) или же просто сделать классическую зарядку, к которой мы и так приучены с детства", — написала Утяшева в своём телеграм-канале.

По её словам, стоит выполнять именно то, что будет приносить радость утром, а не гнаться за олимпийскими рекордами. Спортсменка добавила, что самый простой способ смотивировать себя на утреннюю тренировку — это сделать её максимально приятной, чтобы "настолько кайфовать, что и в мыслях бы даже не было её пропустить, переведя будильник на час позже".

"Не успеваю", "нет ресурса с утра", "я не высыпаюсь" — это всё детский способ увильнуть и придумать себе отмазку. Начинайте с малого: сделайте пару упражнений с утра и похвалите себя за это. Постепенно увеличивайте нагрузку. И вы сами не заметите, как это войдёт в привычку", — добавила Ляйсан.

А вот вечером следует избегать интенсивных тренировок, подчеркнула Утяшева. Вместо этого можно сделать растяжку, сходить на пилатес или йогу, то есть дать своему телу заземлиться, заключила телеведущая.