Почему пары разводятся даже после фарфоровой свадьбы: 10 реальных историй

Развод — это всегда драма, особенно если пара расстаётся после двадцати, тридцати и даже сорока лет совместной жизни. Но бывают ситуации, когда другого выхода нет. Своим опытом делятся пользователи портала Reddit.

1. Первая любовь

"Муж встретил свою первую любовь, с которой они не виделись 40 лет. Все эти годы он помнил о ней. Мы развелись, и они сразу поженились", — deleted

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" © "Кинопоиск"

2. Развод по расчёту

"У отца случился обширный инсульт, и ему пришлось уйти на пенсию. Чтобы обеспечить нормальные выплаты и сохранить страховку, родители оформили фиктивный развод. При этом юрист, который занимался их делом, сделал так, что они фактически продолжили жить вместе", — bumblebeesnotface

3. Выслуга лет

"Я работал в юридической фирме, которая занималась семейным правом. Однажды мы разводили сразу восемь пар, проживших вместе более 20 лет. Мужья во всех случаях были высокопоставленными военными, которые ушли в отставку. Их дети выросли и начали жить самостоятельно, а жёны решили, что их долг выполнен и они теперь свободны", — AfghanHokie

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" © "Кинопоиск"

4. Молодо-зелено

"С будущим мужем я начала встречаться в 17 лет. Вскоре мы поженились, а уже к 30 годам стали совершенно чужими друг другу. В 40 я спросила себя, хочу ли прожить так всю оставшуюся жизнь. В итоге мы развелись, но нашли новых партнёров и стали намного счастливее", — gristmill

5. Трезвое решение

"Мама развелась с отцом на тридцатую годовщину их свадьбы. К тому моменту он уже трижды лечился от алкоголизма, но всё никак не мог бросить пить. Она просто устала смотреть, как он топит свою жизнь спиртным", — thatsnotaknoife

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" © "Кинопоиск"

6. Цена ошибки

"Я 27 лет прожил в браке с прекрасной женщиной. У нас была дочь. Однажды я завёл роман на стороне, и идиллия закончилась. Мы до сих пор общаемся и видимся. По крайней мере, раз в неделю. Но я хотел бы всё вернуть. Мне 60, я одинок, и всё, что мне остаётся, — вспоминать и сожалеть", — ch1959

7. Недетские игры

"Он был серийным изменщиком. Моё терпение лопнуло, когда наша пятнадцатилетняя дочь попала в больницу с панической атакой из-за того, что хранила его секреты. У него был роман с замужней женщиной. Он ночевал у неё, когда её мужа не было дома. Причём брал с собой наших детей, чтобы они играли с её детьми. А мне говорил, что они ездят навещать смертельно больного дедушку", — sweetxexile

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" © "Кинопоиск"

8. Лучшая защита

"Сначала мы перестали заниматься сексом: она постоянно находила какую-то причину. Потом я увидел электронные письма, в которых она пишет о свидании с другим парнем. Она клялась, что это несерьёзно, но все мои знакомые убеждали: она изменяет. Однажды я рассказал ей, что пообедал со старой подругой. С тех пор она стала требовать отчёты о каждой моей встрече. Больше так продолжаться не могло", — zombiereign

9. Хороший пример

"Мы никогда не были хорошей парой. Нет, мы не дрались и не кричали друг на друга. Мы вообще никогда не выясняли отношения, потому что их просто не было. У нас есть ребёнок. Мы пытались наладить семейную жизнь, и я на протяжении двадцати лет думала, что у нас получается. Но потом я побывала на праздновании 50-летия свадьбы своих родителей и услышала, как мама шепчет за спиной глухого отца: "Ненавижу тебя". И я поняла, что не хочу так жить", — liablemtl

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" © "Кинопоиск"

10. Тихий омут